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Персони

Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии

30 декабря 2022, 10:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Стивен Тайлер
Источник: Depositphotos

Вокалиста американской рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии.

Некая Джулия Холкомб утверждает, что певец вступил с ней в сексуальные отношения в середине 1970-х, когда ей было 16 лет. Также она обвиняет Тайлера в побоях и умышленном причинении эмоционального стресса.

Стоит отметить, что Холкомб сожительствовала с Тайлером. Отношения между ними начались в 1973 году. Артисту на тот момент было 25 лет, ей — 16. В 1974 году мать Джулии передала Стивену опеку над ней, что позволило музыканту брать возлюбленную-подростка с собой в туры.

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В иске указано, что именно в них певец совершал над Холкомб насилие, поил алкоголем и давал наркотики. Интересно, что в иске Джулия не указала и имя обвиняемого, однако в те времена она была со Стивеном, а свои отношения они не скрывали. Также в документе приведены цитаты солиста Aerosmith.

Команда музыканта данный инцидент пока что никак не прокомментировала.

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Источник
Rolling Stone
Теги
Насильство співак
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