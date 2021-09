Основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер ушел из жизни в 72 года.

Рок-музыканта называли британским королем музыки и богом гитары.

— Алан Ланкастер умер утром в своем доме в Сиднее в окружении семьи, — написал друг музыканта Крейг Беннетт в Facebook.

Беннет также рассказал, что несмотря на рассеянный склероз и проблемы с передвижением, Ланкастер еще в 2013-2014 годах принимал участие в концертных турах.

Алан Ланкастер — биография

Ланкастер родился 7 февраля 1949 года.

В 20 лет он вместе со своим товарищем Фрэнсисом Росси основал рок-группу, которую потом назвали Status Quo, а через семь лет к ним присоединился музыкант Рик Парфитт.

Тогда группа выпустила свою первую песню Pictures of Matchstick Men, заняв седьмую строчку в британском чарте. Ланкастер играл на бас-гитаре и пел.

Во время тура в Австралию в 1973 году он познакомился со своей будущей женой Дейл и остался там. Ланкастер был членом группы до 1985 года.

Status Quo выпустила более 100 песен, в том числе Down Down, Whatever You Want, In The Army Now (песня была написана дуэтом Bolland & Bolland, но наиболее известна именно в исполнении Status Quo). Последний альбом, который был записан с участием Ланкастера, стал Back To Back 1983 года.

Источник: NME