В США скончался 59-летний актер Джеймс Майкл Тайлер, который стал известен в мире благодаря роли бармена Гантера в сериале Друзья.

– Тайлер мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье утром, – говорится в заявлении его менеджера. – Если вы встретили его однажды, вы завоевали друга на всю жизнь.

У Джеймса Майкла Тайлера осталась жена Дженнифер Карно.

Актер три года боролся с раком предстательной железы, который позже распространился на его кости.

– Желая помочь как можно большему количеству людей, он смело поделился своей историей и стал борцом за то, чтобы люди с простатой сдали анализ крови уже в 40 лет, – сказал его менеджер.

В сериале Друзья у Джеймса Майкла Тайлера была второстепенная роль, но мужчине удалось сделать своего персонажа настолько ярким, что его даже считали “седьмым другом”.

Из шести исполнителей главной роли на смерть уже отреагировала актриса Дженнифер Энистон. Именно в ее героиню Рейчел Грин на протяжении десяти сезонов был влюблен бармен Гантер.

– Друзья не были бы такими же без тебя. Спасибо за смех, который ты принес в шоу и во все наши жизни. Тебя будет так не хватать, – написала голливудская актриса.

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В мае Тайлер во время премьеры фильма Друзья. Воссоединение появился на встрече друзей через Zoom.

– Честно говоря, это были самые памятные 10 лет в моей жизни. Я не мог представить лучшего опыта. Все были фантастическими, и с ними было очень приятно работать. Это было очень, очень особенным, – сказал актер во время показа.

Тайлер появился почти в 150 эпизодах комедии, которая выходила на NBC с 1994 по 2004 год.

Один из сопродюсеров ситкома сказал, что Тайлер был “любимым актером и неотъемлемой частью нашей семьи и друзей”.

Майкл Тайлер продолжал сниматься и во время лечения рака.

Он появился в двух короткометражных фильмах Жест, Слово и Обработка, получив награды за лучшую мужскую роль на различных кинофестивалях.

В 2021 году его разговорное исполнение стихотворения Стивена Калинича Если бы вы знали было адаптировано в короткое видео. Его целью было повысить осведомленность для Фонда борьбы с раком простаты.

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Этот пост, опубликованный 14 недель назад, стал последним на странице Майкла Тайлера в Instagram.

Источник: BBC