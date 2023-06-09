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Авто, как гармошка: в Киеве известный блогер попал в ДТП

9 июня 2023, 23:31
Малиновская Ангелина редактор ленты
Авто, как гармошка: в Киеве известный блогер попал в ДТП

В Киеве на бульваре Леси Украинки произошла страшная авария.

Об этом сообщают в местном паблике КС и публикуют соответствующие фото и видео.

Отмечается, что водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением.

Водитель жив, дышит, но находится в тяжелом состоянии. Есть ли еще пострадавшие, неизвестно.

По информации СМИ, водителем BMW, который попал в ДТП, является блогер и тренер Сергей Данилец.

На снимках видно сильно разбитое авто, от которого почти ничего не осталось.

К слову, недалеко от поселка Петровка Полтавской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, а еще два получили травмы.

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Блогер ДТП Київ
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