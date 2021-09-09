Американская актриса и звезда фильмов Голодные игры Дженнифер Лоуренс беременна первенцем. Радостную новость сообщил представитель актрисы изданию People.

Звезда уже давно рассказывала о своих намерениях родить ребенка и создать семью. Поэтому беременность является для нее долгожданной.

Дженнифер Лоуренс ждет ребенка от художника-галериста Кука Мерони. Пара поженилась в октябре 2019 года.

Свадебную церемонию они организовали в старинном замке Belcourt Castle. На мероприятие пара пригласила около 150 гостей. Среди них были знаменитости — Адель, Крис Дженнер, Эмма Стоун, Эми Шумер.

До знакомства с Марони у Дженнифер были романы с актером Николасом Холтом и режиссером Дарреном Аронофски.

Дженнифер Лоуренс стала известной благодаря участию в таких фильмах, как Голодные игры, Люди Икс, Мой парень — псих, Зимняя кость, Пассажиры.

Недавно свою вторую беременность подтвердила блогер Кайли Дженнер. Она ждет ребенка от бойфренда Трэвиса Скотта.

Новость о беременности Кайли сопроводила трогательным видео в Instagram. В ролике она показала кадры из семейного архива, в частности момент УЗИ и реакцию счастливого Скотта, который увидел на мониторе своего будущего ребенка.

На УЗИ пара отправилась вместе с общей 3-летней дочерью Сторми.