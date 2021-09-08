Американская актриса и модель Оливия Манн беременна. Она ожидает своего первенца от Джона Малейни. Об этом сообщил комик во время участия в ток-шоу Поздняя ночь с Сетом Мейерсом.

— Весной я поехал в Лос-Анджелес, где начал встречаться с замечательной женщиной по имени Оливия. У меня сложились действительно прекрасные отношения с невероятным человеком, — поделился своими эмоциями актер.

Джон добавил, что теперь они с Оливией ждут первенца, отметив важность этого события для него.

— Оливия и будущий ребенок помогли мне спастись от самого себя на этом раннем пути к реабилитации после развода с бывшей женой, — рассказал комик.

О начале отношений между Джоном и Оливией стало известно еще в мае, и с тех пор они часто красуются на публике вместе.

Оливия Манн — известная актриса, которая уже успелась сняться в первоклассных фильмах. Она начала свою карьеру в 2004 году, и успела поучаствовать в съемках следующих картин — Железный Человек 2, Люди Икс: Апокалипсис, Восемь подруг Оушена и Хищник.

До съемок в фильмах работала в качестве вспомогательного репортера на матчах по американскому футболу и женскому баскетболу.