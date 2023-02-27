Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как реагирует на “бавовну” в Крыму. В интервью YouTube-каналу Розмова, звезда заявила, что испытывает очень глубокие чувства.

– Крым для меня – болевая точка. Я там росла, и очень хорошо помню все нарративы. Помню, как появились проявления украинского языка, как что-то новое и вражеское. История о Крыме – это то, что забрали варварски. Его нужно возвращать, но не только географически, но и ментально. Там настроения такие, каких бы нам не хотелось, – заявила ведущая.

Маша добавила, что у нее в Крыму остались родственники по линии матери. Что касается жителей полуострова, то ведущая считает, что нужно работать над тем, чтобы ввести крымчан в реалии Украины и подготовить их к этому.

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Недавно Ефросинина показала свою 19-летнюю дочь на редком снимке. Ведущая заявила, что может публиковать такие снимки только в день рождения своего ребенка. Маша добавила, что дочь очень поддерживает ее в условиях войны, за что она и благодарна.