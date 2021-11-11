Режиссер популярного сериала Игра в кальмара от Netflix Хван Дон-хек рассказал об альтернативной концовке первого сезона. Оказывается, главный герой мог сесть в самолет и отправиться в США к своей дочери.

Об этом заявил автор сценария в одном из последних интервью. Напомним, что по сюжету в смертельной игре участвовало 456 человек, которые имели огромные долги. Правила достаточно просты — огромные деньги получит тот, кто смог пройти все испытания и выжить. Победителем оказывается Сон Ги-хун или игрок 456, который спустя время приходит в себя после увиденного и направляется к самолету.

Мужчина хочет улететь в США, чтобы повидаться со своей дочерью, но в последний момент он решает отомстить создателям смертельной игры. Он отказывается лететь — такая концовка оставляет возможность продления сериала на второй сезон.

Но первый сезон мог закончиться совершенно иначе — главный герой мог сесть в самолет и покинуть страну.

— Мы долго думали, какой из сценариев выбрать. Был другой альтернативный финал, где Ги-хун садился в самолет, но мы выбрали тот, который стал доступен миллионам зрителей, — поделился секретом режиссер.

Но создатели шоу решили развить сюжет.

— Мы пришли к выводу, что если главный герой улетит — мы не сможем донести нужный посыл, – уточнил Дон-хек.

Напомним, что сериал Игра в кальмара продлили на второй сезон. Режиссер картины заявил, что на создание продолжения Игры в кальмара его вдохновили положительные отзывы зрителей.