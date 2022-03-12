Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал российских звезд, а также рассказал, как общаться с жителями РФ. Так, шоумен напомнил о знаменитостях, которые с 2014 года рассказывали о благих намереньях Путина.

Что касается жителей страны-агрессора, у таких пользователей сети нужно спрашивать, чей Крым.

— Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, нужно проверить их слова на искренность. Просто спросите: Чей Крым? Дальше нужно действовать по ситуации. Это касается и их звезд, которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что “путин хороший”, а сейчас прозревают, — заявил Кондратюк.

Продюсер добавил, что еще в 2014 году “всех сучьих крымнашистов удалил как умственно отсталых” из соцсетей.

Некоторые российские звезды не боятся рассказать правду о войне в Украине. Так, рэпер Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов Russians Against War — прибыль с выступлений он хочет передать на нужды украинских беженцев. Он отметил, что все запланированные мероприятия будут проводиться не в России, так как за такие действия рэперу грозят уголовные преследования.

Его коллега, рэпер Face заявил, что война в Украине повергла его в шок, и он до сих пор не может поверить в то, что происходит.