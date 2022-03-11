Российский рэпер Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) проведет серию благотворительных концертов Russians Against War. Всю прибыль он передаст на нужды украинских беженцев.

Первый концерт состоится 15 марта в турецком Стамбуле, и будет транслироваться в Instagram, Twitch и YouTube.

Рэпер отметил, что в России невозможно сделать такой концерт, поскольку всем, кто выступает против войны, грозит уголовное преследование.

— Уже более двух недель идет война в Украине, и есть десятки миллионов россиян, которые категорически не согласны с этой войной. И я считаю, что надо громче об этом сказать. Поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которые будут называться Russians against war, сокращенно RAW. Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то выступает против войны, потенциально грозит уголовное преследование, — сказал Oxxxymiron.

Oxxxymiron добавил, что война уже стала гуманитарной катастрофой, поэтому он хочет хоть как-то помочь Украине.

— Эта война уже стала гуманитарной катастрофой, потому что продолжаются бомбардировки жилых кварталов, потому что уже более двух миллионов беженцев из Украины, и, конечно, мы с моей командой хотим хоть как-то помочь, — сказал артист.

Следует отметить, что ранее Oxxxymiron перенес свои первые за пять лет сольные концерты из-за вторжения России на территорию нашего государства.

Он назвал войну “катастрофой и преступлением”, а также отметил, что не может развлекать публику, пока на Украину падают российские ракеты.