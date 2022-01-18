Российская эстрадная певица Алла Пугачева нарвалась на критику из-за своего селфи, которое она обнародовала в Instagram-stories. Поклонники звезды не оценили ее новый кадр.

На фото лицо артистки запечатлено крупным планом с нижнего ракурса. Пугачева позирует в белом свитере, на ее лице макияж — накрашенные губы и глаза.

Пользователи сети раскритиковали новое селфи Аллы Пугачевой, однако нашлись и те, кто поддержал певицу.

Неудачное селфи.

Она этим фото доверяет нам свое сегодняшнее лицо. После многочисленных операций и с учетом возраста. Смело. Мудро.

Она может себе позволить выложить любое фото, она это заслужила.

Неудачные снимки получаются у всех.

Все хорошо, но где брови?

Боже, кто это?

Как бы ни выглядела Алла Борисовна, она талант огромный!

Я только проснулся, а тут такое.

Это же сколько их сделано, что лицо перекосило, а ведь женщина была красивая.

Не очень удачное фото.

Селфи, конечно, неудачное.

Очень плохой макияж. Он просто портит внешний вид. Лучше уж без него, чем с таким.

Ужасный снимок, — пишут в комментариях фан-аккаунта исполнительницы.

Это не впервые, когда пользователи сети не узнают артистку. Так, поклонники Аллы Пугачевой не узнали ее в новом видео. В кадре исполнительница предстала с начесом и ярко накрашенными губами.

Некоторые и вовсе предположили, что перед ними не Пугачева, а Ирина Аллегрова или Елена Воробей. Однако есть и те, кто встал на защиту 72-летней артистки, отметив, что для своего возраста она отлично выглядит.