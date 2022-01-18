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Ужасный снимок! В сети раскритиковали новое селфи Пугачевой

18 января 2022, 16:12
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Ужасный снимок! В сети раскритиковали новое селфи Пугачевой
Источник: Алла Пугачева

Российская эстрадная певица Алла Пугачева нарвалась на критику из-за своего селфи, которое она обнародовала в Instagram-stories. Поклонники звезды не оценили ее новый кадр.

На фото лицо артистки запечатлено крупным планом с нижнего ракурса. Пугачева позирует в белом свитере, на ее лице макияж — накрашенные губы и глаза.

Пользователи сети раскритиковали новое селфи Аллы Пугачевой, однако нашлись и те, кто поддержал певицу.

  • Неудачное селфи.
  • Она этим фото доверяет нам свое сегодняшнее лицо. После многочисленных операций и с учетом возраста. Смело. Мудро.
  • Она может себе позволить выложить любое фото, она это заслужила.
  • Неудачные снимки получаются у всех.
  • Все хорошо, но где брови?
  • Боже, кто это?
  • Как бы ни выглядела Алла Борисовна, она талант огромный! 
  • Я только проснулся, а тут такое.
  • Это же сколько их сделано, что лицо перекосило, а ведь женщина была красивая.
  • Не очень удачное фото.
  • Селфи, конечно, неудачное.
  • Очень плохой макияж. Он просто портит внешний вид. Лучше уж без него, чем с таким.
  • Ужасный снимок, — пишут в комментариях фан-аккаунта исполнительницы.
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Это не впервые, когда пользователи сети не узнают артистку. Так, поклонники Аллы Пугачевой не узнали ее в новом видео. В кадре исполнительница предстала с начесом и ярко накрашенными губами.

Некоторые и вовсе предположили, что перед ними не Пугачева, а Ирина Аллегрова или Елена Воробей. Однако есть и те, кто встал на защиту 72-летней артистки, отметив, что для своего возраста она отлично выглядит.

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Алла Пугачева
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