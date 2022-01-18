Російська естрадна співачка Алла Пугачова нарвалася на критику через своє селфі, яке вона оприлюднила в Instagram-stories. Шанувальники зірки не оцінили її новий кадр.
На фото обличчя артистки знято крупним планом з нижнього ракурсу. Пугачова позує в білому светрі, на її обличчі макіяж – нафарбовані губи та очі.
Користувачі мережі розкритикували нове селфі Алли Пугачової, однак знайшлися й ті, хто підтримав співачку.
- Невдале селфі.
- Вона цим фото довіряє нам своє сьогоднішнє обличчя. Після численних операцій та з урахуванням віку. Сміливо. Мудро.
- Вона може собі дозволити викласти будь-яке фото, вона це заслужила.
- Невдалі знімки виходять в усіх.
- Все гаразд, але де брови?
- Боже, хто це?
- Як би не виглядала Алла Борисівна, вона величезний талант!
- Я тільки прокинувся, а тут таке.
- Це ж скільки їх зроблено, що обличчя перекосило, а жінка була гарна.
- Не дуже вдале фото.
- Селфі, звісно, невдале.
- Дуже поганий макіяж. Він просто псує зовнішній вигляд. Краще вже без нього, ніж із таким.
- Жахливий знімок, – пишуть у коментарях фан-акаунта виконавиці.
Це не вперше, коли користувачі мережі не впізнають артистку. Так, шанувальники Алли Пугачової не впізнали її в новому відео. У кадрі виконавиця постала з начосом та яскраво нафарбованими губами.
Дехто припустив, що перед ними не Пугачова, а Ірина Аллегрова чи Олена Воробей. Проте є й ті, хто став на захист 72-річної артистки, зазначивши, що для свого віку вона має чудовий вигляд.