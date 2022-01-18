Російська естрадна співачка Алла Пугачова нарвалася на критику через своє селфі, яке вона оприлюднила в Instagram-stories. Шанувальники зірки не оцінили її новий кадр.

На фото обличчя артистки знято крупним планом з нижнього ракурсу. Пугачова позує в білому светрі, на її обличчі макіяж – нафарбовані губи та очі.

Користувачі мережі розкритикували нове селфі Алли Пугачової, однак знайшлися й ті, хто підтримав співачку.

Невдале селфі.

Вона цим фото довіряє нам своє сьогоднішнє обличчя. Після численних операцій та з урахуванням віку. Сміливо. Мудро.

Вона може собі дозволити викласти будь-яке фото, вона це заслужила.

Невдалі знімки виходять в усіх.

Все гаразд, але де брови?

Боже, хто це?

Як би не виглядала Алла Борисівна, вона величезний талант!

Я тільки прокинувся, а тут таке.

Це ж скільки їх зроблено, що обличчя перекосило, а жінка була гарна.

Не дуже вдале фото.

Селфі, звісно, ​​невдале.

Дуже поганий макіяж. Він просто псує зовнішній вигляд. Краще вже без нього, ніж із таким.

Жахливий знімок, – пишуть у коментарях фан-акаунта виконавиці.

Це не вперше, коли користувачі мережі не впізнають артистку. Так, шанувальники Алли Пугачової не впізнали її в новому відео. У кадрі виконавиця постала з начосом та яскраво нафарбованими губами.

Дехто припустив, що перед ними не Пугачова, а Ірина Аллегрова чи Олена Воробей. Проте є й ті, хто став на захист 72-річної артистки, зазначивши, що для свого віку вона має чудовий вигляд.