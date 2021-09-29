Российскую певицу Аллу Пугачеву не узнали поклонники. Звезда записала видео в поддержку актрисы Юлии Пересильд, которая летит в космос для съемок нового фильма.

На видео Алла Пугачева появилась с начесом и ярко накрашенными губами.

Поклонники исполнительницы стали обсуждать не ее обращение, а внешний вид. Так, некоторые и вовсе предположили, что перед ними не Пугачева, а Ирина Аллегрова или Елена Воробей.

Елена Воробей?

Губы в разные стороны. Что с ними?

При всем уважении, Алла Борисовна, вы совсем на себя не похожи.

Вначале мне показалось, что передо мной Аллегрова.

Пластмассовая.

Рот живет своей жизнью.

Алла уже не та.

Алла Борисовна, старейте так, как заложено природой.

Что-то случилось со ртом или мне кажется?

Начинает перекашивать, — пишут пользователи сети.

Однако некоторые встали на защиту 72-летней Пугачевой и отметили, что для своего возраста она отлично выглядит.

Я бы на вас посмотрела в ее возрасте, бабки диванные. Завидуйте молча!

Алла Борисовна лучшая!

Какая вы красивая!

Обожаю! Столько энергии в этой женщине.

Дорогая, Алла, мы вас любим, — пишут подписчики.

В начале сентября Алла Пугачева поразила сменой имиджа. Звезда перекрасила волосы в пепельный блонд. Также многие отметили, что она постройнела.