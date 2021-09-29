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Алла уже не та: поклонники Пугачевой не узнали ее в новом видео

29 сентября 2021, 11:48 Каріна Зуєва
Алла уже не та: поклонники Пугачевой не узнали ее в новом видео
Источник: Алла Пугачова

Российскую певицу Аллу Пугачеву не узнали поклонники. Звезда записала видео в поддержку актрисы Юлии Пересильд, которая летит в космос для съемок нового фильма.

На видео Алла Пугачева появилась с начесом и ярко накрашенными губами.

Поклонники исполнительницы стали обсуждать не ее обращение, а внешний вид. Так, некоторые и вовсе предположили, что перед ними не Пугачева, а Ирина Аллегрова или Елена Воробей.

  • Елена Воробей?
  • Губы в разные стороны. Что с ними?
  • При всем уважении, Алла Борисовна, вы совсем на себя не похожи.
  • Вначале мне показалось, что передо мной Аллегрова.
  • Пластмассовая.
  • Рот живет своей жизнью.
  • Алла уже не та.
  • Алла Борисовна, старейте так, как заложено природой.
  • Что-то случилось со ртом или мне кажется?
  • Начинает перекашивать, — пишут пользователи сети.

Однако некоторые встали на защиту 72-летней Пугачевой и отметили, что для своего возраста она отлично выглядит.

  • Я бы на вас посмотрела в ее возрасте, бабки диванные. Завидуйте молча!
  • Алла Борисовна лучшая! 
  • Какая вы красивая!
  • Обожаю! Столько энергии в этой женщине.
  • Дорогая, Алла, мы вас любим, — пишут подписчики.

В начале сентября Алла Пугачева поразила сменой имиджа. Звезда перекрасила волосы в пепельный блонд. Также многие отметили, что она постройнела.

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