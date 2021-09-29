Российскую певицу Аллу Пугачеву не узнали поклонники. Звезда записала видео в поддержку актрисы Юлии Пересильд, которая летит в космос для съемок нового фильма.
На видео Алла Пугачева появилась с начесом и ярко накрашенными губами.
Поклонники исполнительницы стали обсуждать не ее обращение, а внешний вид. Так, некоторые и вовсе предположили, что перед ними не Пугачева, а Ирина Аллегрова или Елена Воробей.
- Елена Воробей?
- Губы в разные стороны. Что с ними?
- При всем уважении, Алла Борисовна, вы совсем на себя не похожи.
- Вначале мне показалось, что передо мной Аллегрова.
- Пластмассовая.
- Рот живет своей жизнью.
- Алла уже не та.
- Алла Борисовна, старейте так, как заложено природой.
- Что-то случилось со ртом или мне кажется?
- Начинает перекашивать, — пишут пользователи сети.
Однако некоторые встали на защиту 72-летней Пугачевой и отметили, что для своего возраста она отлично выглядит.
- Я бы на вас посмотрела в ее возрасте, бабки диванные. Завидуйте молча!
- Алла Борисовна лучшая!
- Какая вы красивая!
- Обожаю! Столько энергии в этой женщине.
- Дорогая, Алла, мы вас любим, — пишут подписчики.
В начале сентября Алла Пугачева поразила сменой имиджа. Звезда перекрасила волосы в пепельный блонд. Также многие отметили, что она постройнела.