Российская певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин 23 декабря отмечают годовщину свадьбы. Звездная пара официально узаконила свой брак в 2011 году, однако их история любви началась гораздо раньше.

Что известно об отношениях Галкина и Пугачевой и как артисты изменились за это время – читайте дальше в материале.

Алла и Максим познакомились в 2001 году на фестивале Славянский базар благодаря Филиппу Киркорову, который тогда еще состоял в браке с Пугачевой.

На момент встречи пародисту Галкину было всего 25 лет, Пугачева сразу отметила его талант и предложила записать дуэт.

Их отношения начались с дружбы и переросли во что-то большее после трагедии в семье Максима: в 2002 году из жизни ушел отец шоумена, а через два года умерла мама. На протяжении этого периода Алла была рядом с Максимом, всячески его поддерживая.

Пугачева и Галкин долго скрывали отношения от публики, но после выхода клипа на дуэтную песню Будь ли не будь СМИ активно начали обсуждать роман знаменитостей.

Сама Алла не хотела афишировать детали своей личной жизни, пока официально не оформила развод с Киркоровым.

В 2008 году влюбленные перестали скрывать свой роман. А еще спустя три года они официально поженились. Сначала мало кто верил в серьезность отношений певицы и шоумена, однако они неоднократно рассказывали об идиллии в семье и сходстве характеров.

По словам супругов, появление детей окончательно укрепило их союз. В 2013 году у звездной пары родились двойняшки – Лиза и Гарри. На тот момент Алле было 64 года, а Максиму – 36. Ранее Пугачева заморозила свою яйцеклетку, а малышей выносила суррогатная мама.

В 2018 году Пугачева и Галкин прошли обряд венчания. Сейчас они живут в шикарном замке в селе Грязь – тихом городке без больших супермаркетов и развитой инфраструктуры.

Площадь замка – 3 тыс. кв. м, в нем шесть этажей, 20 жилых комнат (из них пять – гостевые спальни), грузовой лифт, парковка, оранжерея, роскошный сад, бассейн.

По словам местных жителей, Максим постоянно находится на работе или на гастролях, а вот Аллу с детьми можно часто увидеть на прогулке у пруда.