Певица Тина Кароль рассекретила свой вес и рассказала о борьбе с лишними килограммами.

В своем Telegram-канале артистка обнародовала фото топлес и скрин приложения, которое анализирует разные параметры тела. На нем показан старый вес и тот, что сейчас — 58,4 килограммов и 53,3 килограммов.

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— Вес потерялся, поскольку я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, картизол на пике… Только потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла, что это развод. Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду, — призналась Тина Кароль.

Исполнительница подчеркнула, что вся проблема в инсулине, который находится в нездоровом состоянии.

— Рацион с детства — это углеводы и сахар. Как и у всех обычных школьников, он был — картошечка, котлетка, хлебчик, компотик, конфетка, булочка. Любой вес идеальный и каждый должен быть собой, только чтобы не вредило здоровью и вам нравилось, — подытожила артистка.