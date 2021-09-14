Украинский телеведущий Никита Добрынин вместе со своей женой, блогером Дашей Квитковой, и новорожденным сыном Львом планируют отдых в Турции. Шоумен озвучил стоимость за тур и подчеркнул, что в цене они не ошиблись.

В Instagram Никита отметил, что обещал рассказать о их предстоящей поездке в Турцию и что им наконец-то прислали финальную смету.

— Смешанное чувство у меня внутри. Мы очень мечтали об этой поездке и можем наконец-то себе ее позволить, но когда я увидел финальную сумму, то подумал: Что? Это все за один тур? — сказал Добрынин.

Стоимость тура — 225 тыс. грн.

— Да, друзья, стоимость именно такая. Мы ни в чем не ошиблись и выбрали для себя самый лучший отель, о котором давно мечтали и где идеально будет отдыхать с маленьким ребёнком, — подчеркнул телеведущий.

В свою очередь Даша Квиткова сообщила, что после того как ее муж назвал цену за тур, ей в Direct посыпались сообщения от подписчиков.

— Мой Direct разделился на два лагеря — плохие и хорошие комментарии. Хочу сказать, почему я реагирую на хейт и пытаюсь его высмеять. Во-первых, я хочу показать вам, как на такое нужно реагировать. Во-вторых, мне искренне хочется, чтобы людей из второго лагеря стало больше, чтобы люди стали добрее и были счастливы в моменте своей жизни, а не плевались желчью, — сказала блогер.

Также она подчеркнула, что они мечтали об этом отеле и много для этого работали.

— Как только вас чужой успех начнет мотивировать становиться лучше, тогда то все и начнет получаться лучшим образом для вас, — отметила Квиткова.

Напомним, что недавно Дашу Квиткову и Никиту Добрынина раскритиковали за танцы с полуторамесячным сыном.

Даша поделилась семейным роликом, в котором она с мужем и сыном Львом танцуют. Не всех подписчиков умилило видео, некоторые отметили, что Добрынин неправильно держит ребенка, да и вообще — ему еще рано быть в таком положении.