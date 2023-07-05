Блогеру и певице Инне Вороновой вынесли приговор. Ей дали год условно. Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием.

Так, Воронова получила пять лет лишения свободы, однако ее освободили от наказания и вместо этого назначили испытательный срок на один год. Такое соглашение о признании виновности утвердил Днепровский районный суд Киева.

Напомним, 16 мая, когда РФ совершила очередную воздушную атаку по Киеву, Воронова выложила в сеть работу украинской ПВО, за что ей вручили подозрение.

После СБУ провела у певицы обыск, и ее посадили под домашний арест.

Сама Воронова сразу же постаралась оправдаться за видео и попросила прощения у украинцев, отметив, что удалила его моментально, однако ролик успел разлететься по интернету и российским пабликам.

Фото: Инна Воронова