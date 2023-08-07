Американский режиссер Грета Гервиг стала первой женщиной в истории кинематографа, чья лента собрала в мировом прокате $1 млрд.

Рекорд Грете удалось установить благодаря фильму Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных роях всего за 17 дней проката киноленты.

Стоит отметить, что разрыв между Гервиг и другими режисерами-женщинами довольно внушительный. Второе место достается Пэтти Дженкинс за фильм Чудо-женщина — $412 млн.

Третье место занимает в этом списке Бетти Томас за фильм Элвин и бурундуки — $219 млн. Как видим, Грета сильно оторвалась.

Стоит отдать должное, что фильм Барби действительно наделал много шума. В мире можно было заметить барбиманию, которая длится по сей день.

Если вы еще не успели просмотреть нашумевшую киноленту, предлагаем вам ознакомиться с сюжетом фильма Барби, а также с актерским составом.