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Персоны

Благодаря Барби: режиссер Грета Гервиг установила рекорд в мировом прокате

7 августа 2023, 16:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Грета Гервин
Источник: Depositphotos

Американский режиссер Грета Гервиг стала первой женщиной в истории кинематографа, чья лента собрала в мировом прокате $1 млрд.

Рекорд Грете удалось установить благодаря фильму Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных роях  всего за 17 дней проката киноленты.

Стоит отметить, что разрыв между Гервиг и другими режисерами-женщинами довольно внушительный. Второе место достается Пэтти Дженкинс за фильм Чудо-женщина — $412 млн.

Третье место занимает в этом списке Бетти Томас за фильм Элвин и бурундуки — $219 млн. Как видим, Грета сильно оторвалась.

Стоит отдать должное, что фильм Барби действительно наделал много шума. В мире можно было заметить барбиманию, которая длится по сей день.

Если вы еще не успели просмотреть нашумевшую киноленту, предлагаем вам ознакомиться с сюжетом фильма Барби, а также с актерским составом.

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Источник
TMZ
Теги
Барбі Фільм
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