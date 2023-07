Самая популярная кукла на планете — Барби – скоро оживет на экранах украинских кинотеатров.

Этим летом запланирована премьера американского романтического комедийного фильма, основанного на одноименной игрушке от Mattel.

Когда выйдет фильм Барби, сюжет и интересные факты о ленте — читайте в материале Фактов ICTV.

Премьера Барби в Украине – дата

Мировая премьера фильма состоялась 9 июля 2023 года в Лос-Анджелесе.

По информации Warner Bros, в США премьера запланирована на 21 июля 2023 года, а в Украине ленту покажут в кинотеатрах уже 20 июля 2023 года.

Сюжет ленты

Жить в удивительной стране Барбиленд — значит быть идеальным во всем. Самым большим преступлением в гламурной стране считается несоответствие стандартам красоты.

Поэтому, когда главная героиня фильма Барби (Марго Робби) перестала соответствовать требованиям идеального места, она оказалась в изгнании.

Теперь Барби вынуждена строить жизнь с нуля в реальном мире.

Гламурная девушка удивляется законам и принципам людей, а кроме того, оказалось, чтобы быть счастливой в реальном мире, нужно иметь совершенно иной набор качеств, чем в Барбиленде.

Актеры и режиссеры

Роль Барби исполнит актриса Марго Робби, а Кена сыграет Райан Гослинг.

Также в ленте, основанной на серии игрушек Барби, появятся такие актрисы и актеры, как Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Эмма Маки, Майкл Сера, Реа Перлман и другие.

Популярная британская певица Дуа Липа специально для фильма записала песню Dance the Night. Также она сыграла одну из ролей в фильме — Барби-Русалочку (Mermaid Barbie) – это ее актерский дебют.

Кроме того, певица Билли Айлиш тоже выпустила песню What Was I Made For? ((Для чего я была создана?), которая стала саундтреком к главному фильму этим летом. Трек Биллы Айлиш записала вместе со своим братом Финнеасом, который продюсировал в своей домашней студии в Лос-Анджелесе.

Однако Дуа Липа и Билли Айлиш — не все громкие имена в музыкальной составляющей Барби. Кроме них, в фильме звучат голоса Ники Минаж и Айс Спайс — они исполняют гитару 1997 года Barbie Girl, а также треки популярных музыкантов Charli XCX, Tame Impala, Lizzo и Haim.

Режиссером фильма выступила актриса Грета Гервиг, которая ранее работала над такими лентами, как Леди-Птица и Маленькие женщины. Сценарий Барби был написан в соавторстве с Ноем Баумбахом.

Разработка фильма была начата в 2014 году компанией Sony Pictures, которая в 2019 году продала права Warner Bros.Pictures. Съемки начались в марте 2022 года и завершились в июле.

Официальный трейлер Барби 2023