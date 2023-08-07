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Завдяки Барбі: режисерка Ґрета Ґервіґ встановила рекорд у світовому прокаті

7 Серпня 2023, 16:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Грета Гервин
Джерело: Depositphotos

Американська режисерка Ґрета Ґервіґ стала першою жінкою в історії кінематографа, чия стрічка зібрала у світовому прокаті $1 млрд.

Рекорд Ґреті вдалося встановити завдяки фільму Барбі з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях лише за 17 днів прокату кінострічки.

Варто зазначити, що розрив між Ґервіґ та іншими режисерами-жінками доволі значний. Друге місце дістається Петті Дженкінс за фільм Диво-жінка – $412 млн.

Третє місце посідає в цьому списку Бетті Томас за фільм Елвін і бурундуки – $219 млн. Як бачимо, Ґрета значно відірвалася.

Варто віддати їй належне, фільм Барбі дійсно наробив багато галасу. У світі можна було помітити барбіманію, яка триває донині.

Якщо ви ще не встигли переглянути гучну кінострічку, пропонуємо вам ознайомитися з сюжетом фільму Барбі, а також із акторським складом.

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Джерело
TMZ
Теги
Барбі Фільм
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