Американська режисерка Ґрета Ґервіґ стала першою жінкою в історії кінематографа, чия стрічка зібрала у світовому прокаті $1 млрд.

Рекорд Ґреті вдалося встановити завдяки фільму Барбі з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях лише за 17 днів прокату кінострічки.

Варто зазначити, що розрив між Ґервіґ та іншими режисерами-жінками доволі значний. Друге місце дістається Петті Дженкінс за фільм Диво-жінка – $412 млн.

Третє місце посідає в цьому списку Бетті Томас за фільм Елвін і бурундуки – $219 млн. Як бачимо, Ґрета значно відірвалася.

Варто віддати їй належне, фільм Барбі дійсно наробив багато галасу. У світі можна було помітити барбіманію, яка триває донині.

Якщо ви ще не встигли переглянути гучну кінострічку, пропонуємо вам ознайомитися з сюжетом фільму Барбі, а також із акторським складом.