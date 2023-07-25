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ИИ показал, как бы выглядела Барби на премьере фильма в Украине

25 июля 2023, 09:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Барби

Искусственный интеллект показал, как бы выглядела Барби в стиле United24, если бы пришла на премьеру фильма о себе в Украине.

В первую очередь, у куклы было бы патриотическое одеяние в сине-желтых цветах.

Также в United24 уверены, что украинской Барби удалось бы собрать немало средств в поддержку нашей страны: на ее восстановление, на образование или медицинскую помощь.

Напомним, недавно в прокат вышел фильм Барби, который произвел среди общественности настоящий фурор. Ранее Дія показала забавные мемы о Барби, если бы она жила в Украине.

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Фото: United24

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