Певец Коля Серга рассказал, как задерживал коллаборантов, а также о работе наших военных с предателями. Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину.

— Я в Одессе сотрудничал с одной организацией, которая стоит на защите Украины, и дважды был соучастником задержания коллаборантов. Первый раз я был как приманкой для встречи, и человека успешно “накрыли”. Но я эту историю не могу рассказать в деталях, — признался Коля.

Артист добавил, что вторая история не менее удивительная.

— Ко мне подошел человек и предложил сотрудничество. Он сказал, что у него родственники в России, и они плохие, и предложил поработать. Я согласился, взял у него номер телефона, и попросил ребят проверить мужчину. А наши ребята умеют доставать информацию, даже если для этого нужно двое суток не спать. И оказалось, что это был ФСБ-шник, — заявил певец.

Серьга добавил, что он удивлен тем фактом, что абсолютно все фотографии, которые были в смартфоне, сохраняются в базах данных.

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— Ребята нашли большую цепочку фото и информации, хотя у него была очень хорошая легенда. Они его взяли, раскололи, и теперь он сотрудничает с ними, — заявил артист.

Ранее Серга рассказал о важности украинского языка. Артист уверен, что он служит самоидентификацией, и язык сейчас просто необходим. Коля признался, что был приятно удивлен во время изучения украинской культуры.