Украинская певица Alyosha выступила в первом полуфинале Евровидения 2023 в качестве гостя в дуэте со шведской актрисой Ребеккой Фергюсон. Они исполнили песню британской группы Duran Duran под названием Ordinary World.

В исполнении Alyosha и Ребекки Фергюсон хит британского поп-рок бэнда зазвучал совсем по-другому. Ранее украинская исполнительница выражала надежду, что новая аранжировка песни впечатлит слушателей.

Номер к композиции посвящен переселенцам, что особо сейчас актуально на фоне полномасштабной войны в Украине, ведь многие жители нашей страны были вынуждены покинуть свои дома.

Более того, несмотря на то, что конкурс в Ливерпуле, проходит он от имени Украины, ведь в 2022 году группа Kalush Orchestra заняла первое место.

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Стоит отметить, что сцена Евровидения не чужда для Alyosha. В 2010 году певица представляла Украину на международном песенном конкурсе с композицией Sweet People. Тогда она заняла 10 место.