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Обязан завершить: Каменских рассказала, почему Потап не возвращается в Украину

27 августа 2022, 15:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Потап і Настя

Настя Каменских рассказала, почему ее возлюбленный Потап не спешит возвращаться в Украину.

Во время участия в программе Все буде добре на СТБ певица призналась, что он остался в Испании из-за проблем со здоровьем.

— У него парализовало пол лица. Огромное количество украинцев переживают посттравматический синдром, депрессию или панические атаки, из-за чего страдает здоровье, — заявила Каменских.

Известно, что летом Потап простудил лицевой нерв, из-за чего у него перекосило лицо. Сейчас продюсер и музыкант активно принимает участие в благотворительных концертах в ЕС, из-за чего также не спешит домой.

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— Сейчас у него есть несколько проектов, которые он обязан завершить. После этого он с большим удовольствием приедет домой, — добавила певица.

Настя добавила, что ее возмущают комментарии в сторону ее мужа — вместо грубых слов лучше написать, что у нас идет война.

Ранее Даниэль Салем высказался о своих друзьях и коллегах, которые отсиживаются за границей и не спешат приезжать в Украину. Салем заявил, что хочет возвращения Потапа в Украину — но не для того, чтобы тот брал в руки оружие. Достаточно будет просто приехать и поддержать всех, кто борется за свою свободу и независимость.

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Теги
Війна в Україні Настя Каменских Потап
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