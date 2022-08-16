Певица Настя Каменских впервые за время полномасштабной войны приехала в Украину.

В Instagram артистка поделилась фото, сделаным в саду ее дома.

— Самые сладкие яблоки только дома, — написала артистка.

Еще один снимок Настя обнародовала в Instagram-stories, похваставшись, что яблоня впервые дала урожай.

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Стоит отметить, что на кадрах исполнительница предстала без мужа, музыкального продюсера Потапа. Очевидно, он до сих пор за границей. 24 февраля супруги оказались в Испании.

Поклонники оценили кадр Каменских, отметив, что дома всегда лучше. Самые находчивые и вовсе не теряют надежду, приписывая артистке беременность.

Вангую. Беременна. Потому что другая. Поменялась. И не из-за того, что расстояние и не была дома.

Дома и простая вода становится сладкой.

Добро пожаловать домой!

Где Потап?

Это точно, в Испании яблоки не такие.

Дома есть дома.

Это уже точно напишут, что в комбинезоне потому что беременна! — Пишут в комментариях Каменских.

Стоит отметить, что все время, которое Настя была за границей, она выступала на благотворительный концертах в поддержку Украины и выпустила три песни.

Все треки посвящены полномасштабному вторжения РФ в нашу страну.