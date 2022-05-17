Художественный руководитель студии Дизель Студио Егор Крутоголов рассказал о помощи ВСУ — он активно пригоняет пикапы для украинских защитников. О нюансах этого непростого дела Егор рассказал в прямом эфире телемарафона.

— Сейчас пикапы — это настоящие единороги. В ближнем зарубежье они закончились, теперь люди ищут их все дальше от Украины. Речь идет о Нидерландах и Бельгии. Мы не только пикапами занимаемся — армии нужны любые автомобили. Но если купил пикап — очень радуешься. Когда передаем их военным — видно, что ребята дуже вдячні, — делится своими эмоциями Крутоголов.

Актер также немного рассказал о своей помощи одному нацгвардейцу с записью авторских песен.

— Мне захотелось поддержать талант. Я был на одной встрече с нацгвардейцами, хотел просто познакомиться и поблагодарить за их работу. Один из парней спел свои песни под гитару, и мне захотелось ему помочь. Мы пригласили его в нашу студию и записали несколько песен, — добавил Егор.

Ранее Крутоголов решил общаться только на украинском языке. Он считает, что и юмористическое Дизель Шоу должно быть только на родном языке. Егор мечтает проехать по Украине с бесплатными концертами для того, чтобы поддержать наших людей и поднять боевой дух.