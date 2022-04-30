Художественный руководитель студии Дизель Студио Егор Крутоголов рассказал о помощи ВСУ, переходе на украинский язык и важности юмора во время войны.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV он признался, что сейчас не очень активен в социальных сетях, поскольку занимается помощью украинским защитникам.

— Юмор – это хорошо, но надо делать что-то еще. Вся страна сейчас перешла на военные рельсы, как говорится. И мы стали заниматься волонтерской деятельностью. Мы выбрали для себя такую ​​нишу, как автомобили для ВСУ. И это понятная для меня ниша, потому что когда-то, в мирные времена, еще до моей телевизионной карьеры, я занимался пригоном автомобилей из Германии, — рассказал актер.

Крутоголов вместе со своим другом находит автомобили, ремонтирует их, а затем отправляет “на передовую” или туда, где они наиболее необходимы. Сейчас они это делают на средства Дизель Студио.

– В основном мы отправляем на Николаев. Потому что там горячо, и это родной город, за который очень болит душа и сердце. Помимо машин мы еще решили купить систему антидрон, которая, мы надеемся, поможет нашему Николаеву в этой борьбе. Эта система помогает глушить частоты вражеских дронов и стоит почти $70 тыс. Мы начали сбор денег в соцсетях и уже собрали половину стоимости, — рассказал он.

По словам Крутоголова, вся команда Дизель Шоу мечтает проехать по Украине с бесплатными концертами для того, чтобы поддержать наших людей и поднять боевой дух.

– С начала войны мы мечтаем проехать по всей нашей стране. Пофиг даже, есть там сцена или нет. Хочется просто поднять дух и увидеть улыбки наших людей. Ибо столько уже натерпелись, и я боюсь, что еще нужно будет терпеть. И я очень жду того момента, когда мы поедем, будем обниматься, будем плакать, будем смеяться, и мечтать о том, какой будет наша страна, — сказал актер.

Егор добавил, что Дизель шоу теперь будет только на украинском. Да и сам актер в повседневном общении решил разговаривать на родном языке.

– Если это основное юмористическое шоу страны – то сейчас уж точно оно должно быть украинским. Русский – это язык врага, язык агрессора. Я не могу, я не хочу говорить по-русски. У меня еще не все удается. Я периодически перехожу на русский, ну это автоматически. Но я себя ловлю на этом моменте: нажимаю Ctrl Shift – перехожу. Своим примером я пытаюсь показать, что это нужно делать, – говорит Крутоголов.

Он отметил, что сейчас украинцам важно сохранить свою национальную и языковую идентичность.

– За границей мне не хочется объяснять, что я не россиянин. Я хочу, чтобы меня увидели, услышали и сразу понимали – это украинец. Да, по мне будет видно, что я украинец, потому что теперь буду весь в украинской символике. Я хочу и тату себе сделать – трезуба. Хочу себе футболки, мерчи ВСУ, потому что я горжусь своей нацией. Я горжусь тем, что мы стоим, что мы единые, что все мы вместе. Если мы это не будем делать – мы не победим. А мы очень хотим победить, – добавил актер.