Егор Крутоголов рассказал о совместных планах с Квартал 95: Нужно объединяться

Художественный руководитель студии Дизель шоу Егор Крутоголов рассказал, чем он хочет заняться после победы Украины в войне с Россией.

— Как я и говорил, после победы очень хочется проехаться по всем городам нашей страны и развеселить их жителей. Будут бесплатные концерты, и я надеюсь, что они будут объединенными вместе с Кварталом 95, — удивил зрителей телевизионного марафона Крутоголов.

Комик добавил, что пришло время работать вместе со своими главными конкурентами, и забыть, что было до этого. Нужно вместе строить новые отношения, страну и нацию.

— Также я считаю, что история России ходит по кругу. Те же самые руководители, которые делают одинаковые поступки — так называемые спецоперации. И жители РФ это оправдывают, для них это норма, когда их власть проводит такие войны, которые уничтожают жизни людей. Кроме оправдывания, некоторые просто молчат и не интересуются нашей жизнью. Они не знают, какой у нас менталитет и что у нас в голове, — считает Егор.

Напомним, что Крутоголов уже рассказывал о своей деятельности во время войны с Россией. Комик уверен, что его роль — терапевтическая. Он готов с помощью юмора поднимать настроение людей, боевой дух и вдохновлять.