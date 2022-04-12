В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении

Народные депутаты Украины предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению. Соответствующий законопроект №7273 уже зарегистрировали.

Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в том числе и освобождения оккупированных территорий. Запрет относится также и к ее исполнению гражданами и резидентами государства-агрессора.

Где нельзя будет услышать российские треки:

по радио и телевидению;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

Одновременно с этим народные депутаты предлагают увеличение квот украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – не менее 50%. Сейчас это время составляет 35%.