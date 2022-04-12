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В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении

12 апреля 2022, 11:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении
Источник: Depositphotos

Народные депутаты Украины предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению. Соответствующий законопроект №7273 уже зарегистрировали.

Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в том числе и освобождения оккупированных территорий. Запрет относится также и к ее исполнению гражданами и резидентами государства-агрессора.

Где нельзя будет услышать российские треки:

  • по радио и телевидению;
  • в развлекательных заведениях;
  • в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
  • в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
  • в гостиничном и ресторанном бизнесе;
  • в кинотеатрах;
  • в общественном пространстве.

Одновременно с этим народные депутаты предлагают увеличение квот украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – не менее 50%. Сейчас это время составляет 35%.

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Источник
Верховная Рада
Теги
Законопроект , Музыка
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