В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении

Народные депутаты Украины предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению. Соответствующий законопроект №7273 уже зарегистрировали.
Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в том числе и освобождения оккупированных территорий. Запрет относится также и к ее исполнению гражданами и резидентами государства-агрессора.
Где нельзя будет услышать российские треки:
- по радио и телевидению;
- в развлекательных заведениях;
- в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
- в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
- в гостиничном и ресторанном бизнесе;
- в кинотеатрах;
- в общественном пространстве.
Одновременно с этим народные депутаты предлагают увеличение квот украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – не менее 50%. Сейчас это время составляет 35%.