Это стокгольмский синдром: Кондратюк о концертах россиян в Украине

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

Только за сутки петиция №22/123500-еп собрала почти 2,5 тыс. подписей.

В комментарии Фактам ICTV Игорь Кондратюк заявил, что Украине стоит вообще отказаться от сотрудничества с Россией. И выступления артистов — не исключение.

— Государство Украина должно запретить любые контакты, артисты — не исключение. Просто артисты — публичные лица, которые мозолят глаза на афишах. Стоит запретить контакты со страной, которая является агрессором, — отметил продюсер.

По его словам, если ретранслировать эту ситуацию на собственную семью, люди поймут, насколько это ненормально.

— То, что происходит, это извращение. Это называется гибридная война, с одной стороны. А с другой — это гибридная честь. То есть это бесчестно. Мы воюем с агрессором, который забрал у нас земли, убивает наших солдат почти каждый день. А здесь у нас выступает Люба Успенская, которая любит Путина, — констатировал Кондратюк.

Речь идет про несколько ситуаций. В 2019 году певица Любовь Успенская в эфире шоу Бар в большом городе поделилась своими воспоминаниями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Я обнималась с Путиным. Он очень обаятельный. У него такая красивая здоровая кожа. Я ему сказала: Владимир Владимирович, ну, это же надо, такое совпадение! Мне сон приснился, что мы сидим с вами у камина и слушаем мои песни. И вы были такой романтичный. А он мне говорит: Вот вы сейчас пели, а мой друг заплакал. А вы? — спросила я его. А я — нет, сказал мне Путин, — рассказывала тогда Успенская.

В 2020 году она заявила, что готова на отношения с Путиным. Успенская тогда комментировала предложение выйти замуж за бывшего участника реалити-шоу Дом-2.

— Вы что, смеетесь? Я — женщина высокого класса. И если уж и буду с кем, то только с Медведевым или Путиным, — заявила Любовь Успенская.

Также Игорь Кондратюк вспомнил о рэпере Басте, который ранее посещал оккупированный Крым, а в 2021 году — активно дает концерты в Украине.

— Я не понимаю, как это может быть, это не налезает на голову! Российские артисты вчера давали концерты для какой-то краснознаменной оттоманской части, которая воюет на востоке Украины, а сегодня выступают для людей, которые платят 2,5% военного сбора. Это бред. Это то, что называется стокгольмский синдром. То есть мы сочувствуем нашим убийцам, — считает продюсер.

Стокгольмский синдром — термин, который описывает защитно-бессознательную травматическую связь, симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе какого-либо насилия.

Кондратюк добавил, что он последователен в своих суждениях, и еще с 2014 года выступает за запрет российских гастролеров.

— Это — попросту неуважение к себе. Песни — аполитичны, а их носители — политические, у них паспорта РФ, с которыми они голосовали за Путина. Есть только несколько деятелей культуры, которые публично заявили о своей позиции поддержки Украины. Им закрывали залы для выступлений. В частности Шендерович, Ахеджакова, Макаревич, — напомнил Игорь Кондратюк.

По словам продюсера, в настоящее время в Украине сравняли Андрея Макаревича, Лию Ахеджакову с артистами, которые поддерживают агрессивную политику РФ.

— Если мы запретим всем артистам из РФ выступать на территории Украины, то можем делать исключения из этого правила. Хотите, вообще устройте насмешку. Пусть они на границе с Украиной на камеру пограничникам заявляют: Я не поддерживаю агрессивную политику РФ и ее президента против Украины. Хорошо, тогда пусть выступают, — предложил Кондратюк.

Он полагает, что это будет некая культурная санитария.

— Нельзя дружить с теми, кто вас обворовывает и убивает, — уверен продюсер.

По словам Кондратюка, пока неизвестно, к чему приведет петиция, в частности, рассмотрит ли ее президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, по закону, подписи за петицию будут собираться еще 90 дней. В целом она должна собрать 25 тыс. подписей, а потом ее рассмотрит президент. Поддержит он ее или нет, вопрос открытый.