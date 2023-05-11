Зажигательное соло и сорванное платье: Blanka из Польши раскачала Евровидение

Во втором полуфинале Евровидения 2023 выступила представительница Польши — певица Blanka. Она исполнила на сцене международного песенного конкурса танцевальную композицию Solo.

Перед зрителями Blanka предстала в мини-платье, украшенном стразами, часть из которого в конце номера “сорвали”. Вместе с балетом артистка показала свои танцевальные способности, а также продемонстрировала соло.

Песня Solo об осознании собственной независимости и достоинства. Героиня композиции выходит из отношений, понимая, что ей лучше быть одной.

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Напомним, 9 мая состоялся второй полуфинал Евровидения 2023, 9-го — первый. Финал пройдет 13 мая.