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Зажигательное соло и сорванное платье: Blanka из Польши раскачала Евровидение

11 мая 2023, 22:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Blanka

Во втором полуфинале Евровидения 2023 выступила представительница Польши — певица Blanka. Она исполнила на сцене международного песенного конкурса танцевальную композицию Solo. 

Перед зрителями Blanka предстала в мини-платье, украшенном стразами, часть из которого в конце номера “сорвали”. Вместе с балетом артистка показала свои танцевальные способности, а также продемонстрировала соло.

Песня Solo об осознании собственной независимости и достоинства. Героиня композиции выходит из отношений, понимая, что ей лучше быть одной.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

Напомним, 9 мая состоялся второй полуфинал Евровидения 2023, 9-го — первый. Финал пройдет 13 мая.

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Евровидение Польша
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