Ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина поразила роскошным нарядом во втором полуфинале конкурса.

На сцене Ливерпуль-арены фронтвумен группы The Hardkiss предстала в синем кожаном комбинезоне. Со стороны казалось, что костюм состоит из отдельных кусков, сшитых шнурками.

Волосы Санина собрала в высокий пучок, оставив на лице две тоненькие косички.

Образ дополнили массивные ботинки на каблуке.

Поклонники оценили образ ведущей:

Какие же красивые костюмы, большая благодарность стилистам, всем, кто приложил свои ручонки, чтобы наша команда так выглядела. Вы самые лучшие!

Как всегда непревзойденная!

Когда кобра влюблена, она не спит! Стиль одежды похож.

Невероятная!

Безумная!

Какие красивые глаза!

Очень круто! Стильно и энергично!

Стоит отметить, что во втором полуфинале ведущие Евровидения выглядели очень гармонично и напоминали со сцены украинский флаг.

В первом полуфинале Евровидения Юлия Санина была одета в черное кожаное платье украинского бренда GUDU. Она открыла эфир песней Маяк, а затем присоединилась к другим ведущим конкурса.