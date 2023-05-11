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Кобра не спит! Юлия Санина появилась на Евровидении в “сшитом” комбинезоне

11 мая 2023, 22:22
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Юлія Саніна

Ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина поразила роскошным нарядом во втором полуфинале конкурса.

На сцене Ливерпуль-арены фронтвумен группы The Hardkiss предстала в синем кожаном комбинезоне. Со стороны казалось, что костюм состоит из отдельных кусков, сшитых шнурками.

Волосы Санина собрала в высокий пучок, оставив на лице две тоненькие косички.

Образ дополнили массивные ботинки на каблуке.

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Поклонники оценили образ ведущей:

  • Какие же красивые костюмы, большая благодарность стилистам, всем, кто приложил свои ручонки, чтобы наша команда так выглядела. Вы самые лучшие!
  • Как всегда непревзойденная!
  • Когда кобра влюблена, она не спит! Стиль одежды похож.
  • Невероятная!
  • Безумная!
  • Какие красивые глаза!
  • Очень круто! Стильно и энергично!

Стоит отметить, что во втором полуфинале ведущие Евровидения выглядели очень гармонично и напоминали со сцены украинский флаг.

В первом полуфинале Евровидения Юлия Санина была одета в черное кожаное платье украинского бренда GUDU. Она открыла эфир песней Маяк, а затем присоединилась к другим ведущим конкурса.

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The Hardkiss Евровидение Юлия Санина
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