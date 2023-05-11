Ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина поразила роскошным нарядом во втором полуфинале конкурса.
На сцене Ливерпуль-арены фронтвумен группы The Hardkiss предстала в синем кожаном комбинезоне. Со стороны казалось, что костюм состоит из отдельных кусков, сшитых шнурками.
Волосы Санина собрала в высокий пучок, оставив на лице две тоненькие косички.
Образ дополнили массивные ботинки на каблуке.
Поклонники оценили образ ведущей:
- Какие же красивые костюмы, большая благодарность стилистам, всем, кто приложил свои ручонки, чтобы наша команда так выглядела. Вы самые лучшие!
- Как всегда непревзойденная!
- Когда кобра влюблена, она не спит! Стиль одежды похож.
- Невероятная!
- Безумная!
- Какие красивые глаза!
- Очень круто! Стильно и энергично!
Стоит отметить, что во втором полуфинале ведущие Евровидения выглядели очень гармонично и напоминали со сцены украинский флаг.
В первом полуфинале Евровидения Юлия Санина была одета в черное кожаное платье украинского бренда GUDU. Она открыла эфир песней Маяк, а затем присоединилась к другим ведущим конкурса.