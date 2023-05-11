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Музика

Запальне соло і зірвана сукня: Blanka з Польщі запалила Євробачення

11 Травня 2023, 22:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Blanka

У другому півфіналі Євробачення 2023 виступила представниця Польщі – співачка Blanka. Вона виконала на сцені міжнародного пісенного конкурсу танцювальну композицію Solo.

Перед глядачами Blanka постала в помаранчевій мінісукні, прикрашеній стразами, частину з якого наприкінці номера “зірвали”. Разом із балетом артистка показала свої танцювальні здібності, а також продемонструвала соло.

Пісня Solo про усвідомлення власної незалежності та гідності. Героїня композиції виходить зі стосунків, розуміючи, що їй краще бути самій.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

Нагадаємо, 9 травня відбувся другий півфінал Євробачення 2023, 9-го – перший. Фінал відбудеться 13 травня.

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Теги
Євробачення Польща
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