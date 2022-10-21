Американский актер Марк Хэмилл помог собрать средства на не менее 500 дронов для ВСУ в рамках фандрейзинговой платформы United24.

Актер, исполнивший роль Люка Скайуокера в Звездных войнах признался, что был приятно удивлен, что за такое короткое время уже такие результаты.

— Все очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они глаза в небе. Я в шоке, мне два или три раза в неделю сообщают о том, как идет сбор средств, и мне рассказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал свою кампанию, — отметил Марк.

Напомним, в конце сентября Марк Хэмилл стал послом United24. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что актер будет помогать собирать деньги на помощь армии дронов ВСУ.

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Тогда лидер нашей страны сказал, что это не простое задание, однако выразил уверенность, что Хэмилл с этим справится.