Джамала собрала €90 млн помощи Украине на благотворительных концертах

Представительство президента Украины в АР Крым поблагодарило певицу Джамалу, которая смогла собрать более €90 млн для помощи Украине, выступая на благотворительных концертах.

— Forbes составил рейтинг фондов и общественных активистов, которые наиболее эффективно привлекают деньги для поддержки украинцев и Вооруженных сил во время российской агрессии. Одной из лидеров сбора стала представительница коренного крымскотатарского народа певица Джамала, с 24 февраля этого года она уже собрала более €90 млн на благотворительных концертах в Европе, — поделились в Представительстве.

В Представительстве президента Украины в АР Крым подчеркнули, что гордятся крымчанами, которые всячески помогают Украине.

— Представительство гордится крымчанами, которые продолжают всячески помогать Украине. Мы безгранично благодарны Джамале за ее вклад в приближение победы и восстановление территориальной целостности нашего государства, благодаря силе ее таланта и голоса, выдержке и крепости характера украинцы смогут получить необходимое для борьбы с врагом и восстановления нашей страны. Спасибо, Джа! – отметили в Представительстве.