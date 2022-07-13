Не берет из донатов ни копейки: Притула признался, на какие деньги живет во время войны

Шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал куда пойдут собранные на Bayraktar деньги, о юморе во время войны и жизни в сегодняшних реалиях.

— Я разделяю переживания людей насчет того, куда пойдут собранные 602 млн грн. Мы оже общались с Минобороны, я ездил к Резникову. Делаем все, чтобы эти деньги потратить максимально эффективно, а также оправдать ожидания людей, которые хотят жечь русню, — рассказал Сергей.

Шоумен добавил, что не берет из донатов ни копейки — фонд выплачивает зарплату только бухгалтеру и руководителю.

— Что касается меня лично, то очень много лет я был одним из самых оплачиваемых телеведущих страны. Кроме того, у меня было собственное комедийное шоу и я достаточно экономный человек. Надеюсь, денежной подушки мне хватит. К тому же, в прошлом году я инвестировал часть нашего семейного бюджета в ценные бумаги, и получаю немалые дивиденды, — добавил Сергей.

Артист также признался, как юмор влияет на него в условиях войны.

Сейчас смотрят

— Если жить без чувства юмора, то можно с ума сойти. Первый месяц я вообще не улыбался, а сейчас шутим с коллегами во время поездок на передовую, или на совещаниях. Что касается юмора о войне — это нормально, главное, чтобы шутки были уместны, даже если это самоирония. Каждый должен это понимать и отвечать за свои слова, — добавил Сергей.

Как и у любой публичной личности, у Притулы есть семья — он рассказал, как мама относится к его деятельности, а также о ее реакции на войну.

— Мама гордится и любит обоими своими сыновьями. Есть за что. И я маму тоже очень люблю. И очень переживаю, потому что она, как и большинство украинок, сейчас выплакала очень много слез, — рассказал шоумен.

Сергей добавил, что запрещает ей сидеть в Facebook, где можно прочесть много страшных историй, из-за которых мама телеведущего плачет.

Что касается донатов, Сергей всегда эмоционально реагирует на то, как люди отдают свои сбережения для победы Украины. На днях Притула расплакался во время визита шашистки Валерии Ежовой, которая пожертвовала фонду шоумена 21 тыс. грн.