Телеведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала о достижении своего приюта, который она организовала в школе. Звезда заявила, что она помогла разместить почти 3 тыс. человек — из них 320 детей и 84 животных.

О достижении своего приюта артистка поделилась в Instagram. Свои слова она дополнила снимками с семьями, которым она всячески помогла. Маленькие дети, их мамы и папы очень рады на снимках — эмоции этих людей выглядят искренними.

По словам Никитюк, многие семьи остались жить в Хмельницкой области — они нашли жилье, мужчины занялись работой, а женщины воспитывают детей. Она добавила, что есть и те, кто уверены, что вскоре вернуться к себе домой.

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— Дети знают что они не дома. Но они знают, что где-то там их ждут бабушки и дедушки, и что они скоро вернутся, — рассказала Леся.

Телеведущая добавила, что в одной семье переселенцев, с которой она знакома, родился шестой ребенок.

— Недавно в одной семье из Чаплынки родился еще один козак. Назвали Богданом — он шестой ребенок! А так как родился он в Хмельницкой области, его смело можно называть Богдан Хмельницкий, — делится своими эмоциями знаменитость.

Ранее в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Леся Никитюк раскрыла подробности о своем приюте. Она заявила, что это место для переселенцев заработало с 8 марта, а средства на него она выделила из своего бюджета. Не обошлось и без помощи со стороны — кто-то привозил мясо, кто-то картошку, детское питание и многое другое. Сейчас приют закрылся из-за низкого притока переселенцев.