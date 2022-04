У него появился новый член семьи: режиссер Бонда Фукунага спас собаку на Харьковщине

Американский режиссер Кэри Фукунага, который снял последний фильм о Джеймсе Бонде Не время умирать, спас собаку из-под завалов в Харьковской области.

Ранее уже было известно, что Кэри приехал в Украину в качестве волонтера.

О спасении четырехногого сообщил не менее звездный волонтер в Украине, американский шеф-повар Хосе Андрес.

— Мой лучший новый друг Кэри Фукунага, удивительный человек, помогающий нам (волонтерской организации World Central Kitchen) несколько недель, нашел и спас лучшего друга под завалами в Дергачах, к северу от Харькова! — написал Хосе.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved a best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things!#ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl — José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022

Также видео с Кэри и его новым питомцем выложил другой волонтер World Central Kitchen Нейтан Мук.

— Сегодня вечером я хочу поделиться хорошими новостями из Украины. Пока World Central Kitchen доставляла еду в Дергачи к северу от Харькова, Кэри Фукунага заметил собаку, застрявшую на втором этаже взорванного дома. Ему удалось вытащить ее, и теперь у Кэри появился новый член семьи, — отметил Мук.

I want to share some good news out of Ukraine tonight. While @WCKitchen was delivering food in Derhachi north of Kharkiv, Cary Fukunaga spotted a dog stuck on the second floor of a blown out building. He was able to get him out & Cary now has a new family member #DogsOfUkraine pic.twitter.com/u9UWZDnpKS — Nate Mook (@natemook) April 17, 2022

Хосе Андрес из Испании, но сделал карьеру шеф-повара и ресторатора в США. Его рестораны работают в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, входит в топы самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и снимается в шоу Мишель Обамы на Netflix .

В 2010 году он основал некоммерческую организацию World Central Kitchen, которая тогда кормила людей, пострадавших от землетрясения в Гаити. Также потом он помогал людям Доминиканской Республики, Никарагуа, Перу, Камбодже и Кубе.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Хосе привез свою организацию в Украине.