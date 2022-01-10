Ведущая реалити Эксы на Новом канале, психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала детали страшного происшествия во время отдыха с семьей. Она поделилась, как едва не утонула на Маврикии, где проводит новогодние и рождественские праздники.

Наталья с семьей любят совмещать ленивый отдых на берегу океана с активными развлечениями. Поскольку занимаются серфингом в Киеве, то не могли не попробовать этот вид спорта и во время поездки.

— Это утро начиналось ярко. Мы решили поехать покататься на серфах на Манаву – одну из самых сложных волн на Маврикии. Сначала потренировались на берегу, вспомнили навыки. Я пребывала в приятном ожидании, поскольку должна была встретиться с настоящими океаническими волнами. Беспокоилась из-за того, что мы взяли доски для катания у местных. Они мне показались не очень устойчивыми и маленькими, я училась кататься на больших, — поделилась Ежова.

Первой укрощать волны пошла дочь мужа Ежовой Карина. Девочка быстро вернулась в лодку, поскольку призналась, что это очень страшно. Волны оказались слишком большими и тянули под воду.

— Все думали, что она шутит, до того, как кататься пошла я. И чуть не утонула! Пять волн накрыли меня сверху. Очень испугалась, потому что не могла дышать. Моей подготовки не было достаточно для Манавы, и началась паника. Я как-то отстегнула серф и поплыла к лодке, — поделилась Наталья.

Когда шок прошел, среагировало тело Натальи — температура 39,6 градуса, зажим в диафрагме и боль в мышцах. Ежова сказала, что всегда нужно быть аккуратнее, поскольку всего лишь издалека волны кажутся очень простыми, однако если попадаешь в них, понимаешь, что они выше тебя.