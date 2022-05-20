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Тина Кароль появилась на Каннском фестивале в платье-вышиванке за 12 тыс. грн

20 мая 2022, 14:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль появилась на Каннском фестивале в платье-вышиванке за 12 тыс. грн

Певица Тина Кароль выступила в платье-вышиванке на благотворительном вечере Золотого глобуса.

19 мая состоялось мероприятие в поддержку киноиндустрии Украины на 75 Каннском фестивале. Специальным гостем стала Тина Кароль. Там она исполнила песню Намалюю тобі зорі.

Символично то, что на благотворительном вечере артистка появилась в льняном платье-вышиванке белого цвета с разноцветными узорами. Цена такого наряда от отечественного бренда Foberini — 12 160 грн. Более того, 19 мая во всем мире отмечали День вышиванки.

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Яркий вышитый декор крестиком обильно украшает руки, грудь и вырез. Объемные рукава украшены старинной техникой драпировки ткани ручной работы. Изделие имеет застежки спереди по всей длине, пояс и карманы.

Волосы артистка уложила в легкие локоны и сделала акцент на красные губы.

В рамках вечера собрали средства в фонд ICFR в поддержку украинских кинематографистов, а также в фонд Docudays UA в поддержку киносообщества Украины.

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Теги
Вишиванка, Каннский фестиваль, Тина Кароль
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