Украинская группа Без обмежень пожертвовала 530 тыс. грн для помощи по эвакуации раненых защитников. Благодаря закрытому сбору наши воины получат более 150 носилок-волокуш.

Об этом заявила руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук.

— Что еще можно добавить к предложению: Группа Без обмежень перечислила нам 530 000 грн на носилки-волокуши для эвакуации раненых? Я настолько полна благодарности. Это то самое магическое ощущение плеча и взаимоподдержки, — начала свою мысль Ирина.

Гук призналась, что с ней связался продюсер группы Олег Ходачук и спросил, сколько нужно денег, чтобы закрыть сбор на носилки. Уже спустя сутки нужная сумма была на счету организации.

— Люди, вы по копейке, по сотне, по две насобирали около 470 тыс. грн, а наши любимые исполнители доложили еще такую огромную сумму! Вот это позиция, вот это лидерство, вот это настоящее творчество со смыслом.

Фото: Без обмежень