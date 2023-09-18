Украинский певец и боец Виталий Козловский показал, как его подразделение стреляет из артиллерии. Музыкант похвастался, что это его посвящение.

Эпичным роликом с работы своих братьев по оружию артист поделился в Instagram.

В коротком ролике можно увидеть, как Козловский осуществляет выстрел из артиллерийской 122-мм системы Д-30. После этого его братья дают ему понюхать запах газов от отстрелянного снаряда, обмазывают лицо нагаром из гильзы, а затем и вовсе бьют ею по пятой точке музыканта — традиции есть даже на войне.

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Настроение у Виталия и его сослуживцев хорошее — все улыбаются и радуются становлению Козловского полноценным членом команды.

— Посвящение в артиллеристы, — кратко подписал видео артист.

Пользователи сети оценили искренние эмоции Виталия, как и его старания на войне — в отличие от некоторых публичных людей, он не отсиживается:

Виталий, Вы молодец! Ваш путь должен быть примером, а не поводом для хейта.

Настоящий мужчина! Уважение!

С такими казаками мы точно победим.

Виталий, берегите себя! Красавчик! Пусть ангелы хранители защищают вас и ваших собратьев!

Напомним, что ранее Козловский прокатился на танке со своими сослуживцами. Артист показал, что его будни в армии не проходят скучно, и всегда есть чем заняться.