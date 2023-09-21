Український гурт Без обмежень пожертвував 530 тис. грн для допомоги з евакуації поранених захисників. Завдяки закритому збору наші воїни отримають понад 150 носилок-волокуш.

Про це заявила керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук.

– Що ще можна додати до речення: Гурт Без обмежень перерахував нам 530 000 грн на носилки-волокуші для евакуації поранених? Я настільки сповнена вдячності. Це те саме магічне відчуття плеча і взаємопідтримки, – почала свою думку Ірина.

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Гук зізналася, що з нею зв’язався продюсер групи Олег Ходачук і запитав, скільки потрібно грошей, щоб закрити збір на носилки. Уже через добу потрібна сума була на рахунку організації.

– Люди, ви по копійці, по сотні, по дві назбирали близько 470 тис. грн, а наші улюблені виконавці доклали ще таку величезну суму! Ось це позиція, ось це лідерство, ось це справжня творчість зі змістом.

І поки одні музиканти збирають кошти для допомоги військовим, інші самі беруть зброю в руки. Приміром, нещодавно Козловський показав, що найбільше цінує на фронті. Як виявилося, йдеться про щасливі моменти.

Фото: Без обмежень