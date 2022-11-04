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Ездили по городу с мигалкой и рупором: Артем Пивоваров вспомнил историю, за которую ему стыдно

4 ноября 2022, 09:34
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Артем Пивоваров

Певец Артем Пивоваров в эфире проекта Improv Live Show рассказал историю из жизни, за которую ему стыдно. В рамках импровизации Искреннее раскаяние певец вспомнил, как в школьные годы праздновал день рождения друга.

– Мы очень ответственно отнеслись к этому событию, собрались с друзьями, праздновали. По счастливому стечению обстоятельств дома не было отца моего друга, но были ключи от его машины! Мы решили использовать этот шанс. Еще и выпили тогда… И за это мне прежде всего стыдно.

 

Вот вечером поехали кататься на этом авто. Потом поняли, что так не интересно, и вернулись за мигалкой, поскольку отец моего друга в то время был сотрудником милиции. Прикрепили эту мигалку, ездили по городу с рупором и говорили в него: «Прижмитесь к обочине». Нам казалось, что мы очень круто проводим время. Но в какой-то момент застряли на железнодорожном переезде. И кого набрали? Конечно, отца. Последствия были…, – вспоминает Артем.

Improv Live Show

Фото: Новий канал

Третий сезон проекта Improv Live Show сняли до полномасштабной войны. Шоу выходит каждое воскресенье на YouTube Нового канала.

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