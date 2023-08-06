Осень — время релизов новый игр, сериалов и фильмов. Это касается как новых проектов, так и продолжения культовых работ, которых с нетерпением ждут миллионы фанатов. На холодную пору запланировано немало нового, и самое интересное лучше не пропускать — многое выйдет на стриминговых платформах, таких как Netflix.

10 ожидаемых сериалов осени 2023 — далее в материале.

Корона (6 сезон)

Точной даты выхода по-прежнему нет, но культовый сериал о судьбе королевской семьи Великобритании будут ждать миллионы фанов. В продолжении опишут новое тысячелетие, теракт 11 сентября, смерть принцессы Маргаре и королевы Елизаветы.

Уэнздей (2 сезон)

Продолжение уникального сериала о девочке из необычной семьи точно ждут фанаты со всего мира. Проект буквально удивил всех в коне 2022 года, и останавливаться на достигнутом Netflix не планирует.

Падение дома Ашеров

Новый сериал Netflix, который может напугать зрителя своей атмосферой. Пока о сюжете мало что известно, а его производством занимались с 2021 года под руководством режиссера Майк Флэнагана. Работа создана на основе одноименной книги.

Игра в кальмара (2 сезон)

И хотя точных данных о выходе продолжения нет, ожидается, что релиз состоится в 2023 году. В Netflix не спешат рассказывать о продолжении, а режиссер проекта Хван Дон Хек еще в апреле 2022 года признался, что планирует выход на 2024 год. В любом случае, тизер уже показали.

Половое воспитание (4 сезон)

Сериал о процессе взросления подростков получит продолжение уже в конце сентября — 21 числа. Набор эпизодов будет финальным, поэтому их с нетерпением ждут.

Top Boy (3 сезон)

Top Boy — британский телевизионный криминальный драматический сериал, созданный и написанный Ронаном Беннеттом. История расскажет о двух наркоторговцах, которые тесно связаны с бандитизмом в Лондоне.

Люпен

Французский телесериал, созданный Джорджем Кэем и Франсуа Узаном. В центре сюжета — Ассан Диоп, который хочет отомстить за несправедливое тюремное заключение своего отца.

Весь невидимый нам свет

Драматический мини-сериал, который стал экранизацией одноменного романа. Сюжет развивается во время Второй мировой войны одновременно во Франции и Германии. История расскажет о слепой девочке и глухом мальчике, которые пытаются выжить. Премьера запланирована на 2 ноября.

Вирджин Ривер (5 сезон)

Ожидаемый сериал-мелодрамма о медсестре, которая переезжает из мегаполиса в небольшой городок в Калифорнии, и находит важного для своей жизни человека.

Разочарование (5 сезон)

Это анимационный сериал от создателей Симпсонов. Он создан для взрослой аудитории, и в шутливой манере поднимает важные социальные темы. Релиз ожидается 1 сентября.