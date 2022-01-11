Российская певица Марина Хлебникова впервые дала интервью после пожара в своей квартире. Артистка назвала возможную причину возгорания и рассказала о своем состоянии.

Хлебникова призналась, что в тот день как раз вернулась с тяжелых гастролей и была очень уставшей. Она успела сделать домашние дела, съездить в поликлинику, заехать в магазин и аптеку. Об этом артистка рассказала в ток-шоу Андрея Малахова.

— Приезжаю где-то в семь и говорю: Мам, я что-то прям умираю спать хочу. И все, легла спать, а очнулась 19 ноября в больнице. Я потеряла сознание. Когда врач меня разбудила в реанимации, она сказала: Вы знаете, что мы вас с того света выдернули? Вот что было, — вспоминает Марина.

Певица не исключает того, что причиной пожара могло стать замыкание.

— Я засыпаю под компьютером. Скорее всего, поставила один телефон на зарядку, второй, включила компьютер, наверняка заряжалось еще что-то дополнительно — приборы, с которыми мы ездим на гастроли. То есть, там достаточно сильная нагрузка была. Если я уснула, вполне могло быть короткое замыкание, — сказала Хлебникова.

Также певица сказала, что все еще находится полностью в постельном режиме, ей нелегко и присутствует боль.

— Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, поскольку ожоговая болезнь — это отдельная история… Я в бинтах, а бинты в йоде — они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета. Надо мной стоит щит огромный, из которого идет тепло… В кровати кварцевый мелкий песок, — рассказала Марина.

Напомним, что Марину Хлебникову срочно госпитализировали после пожара в ее квартире, который случился поздно вечером 18 ноября. Тело женщины сильно пострадало, и первое время она находилась в коме.

Причина пожара до сих пор выясняется.