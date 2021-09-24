Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, сделал предложение новой возлюбленной. Избранницей мужчины стала 24-летняя визажист из Киева — Лилия.

На личной странице в Instagram девушка опубликовала фото, на котором продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Очевидно, Мурат фотографирует любимую и держит за руку.

Снимок был сделан на отдыхе в Бодруме (Турция). Под публикацией Лилия оставила смайлик в виде красного сердечка.

Мурат встречается с новой возлюбленной уже полтора года. Лилия воспитывает дочь Александру.

В комментариях подписчики поздравляют пару. Однако нашлись и те, кто не забыл упомянуть о Ани Лорак, бывшей жене Мурата.

Супер! Поздравляю, очень красивая пара!

А Лорак как? Неужели не против?

А как же Лорак? У них все?

Даю год максимум.

Терпения!

Вы красивая пара, но хейта вам не избежать, — пишут в комментариях.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу находились в отношениях на протяжении 13 лет. Они расстались в 2019 году. По слухам, причиной расставания могла стать измена Мурата. Экс-супруги воспитывают общую 10-летнюю дочь Софию.

Но несмотря на развод, Ани Лорак и Мурат вместе появлялись на различных мероприятиях. Например, в марте они посетили вечеринку Филиппа Киркорова, а в начале мая отправились на отдых в Турцию.

Летом Мурат прилетал в Москву на день рождения дочери. Поэтому сетью ходили слухи о воссоединении пары.

Хотя Ани Лорак заверяла поклонников, что сохраняет хорошие отношения с мужем ради Софии.

Фото: Мурат Налчажиоглу