Маша Ефросинина объяснила, почему общается на русском языке

Украинская телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему в повседневной жизни и социальных сетях общается на русском языке.

В сториз звезда ответила на вопросы подписчиков и отметила, что русский — ее родной язык, поскольку ее воспитывали в такой среде.

Маша добавила, что сейчас работает над своим украинским с преподавателем, а также она не нарушает языковой закон в медиа.

– Это мой родной язык! Меня вырастили и воспитали. До приезда в Киев из Крыма я не знала украинского вообще. Сегодня я не нарушаю языковой закон в медиа и оттачиваю свой украинский с преподавателем. Но я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой, — написала Ефросинина.

Кроме того, Ефросинина отметила, что не верит во вторжение России в Украину. По словам телеведущей, она будет с мужем и детьми находиться на территории нашей страны, пока нет прямой угрозы жизни и здоровью.

Напомним, что Маша Ефросинина родилась в Керчи и после окончания школы переехала учиться в Киев в Национальный университет имени Тараса Шевченко. На украинском телевидении она дебютировала в 19 лет.