Украинская телеведущая и блоггер Маша Ефросинина рассказала о помощи украинцам, а также о будущем жителей России, которые вскоре могут раскаяться.

— Я помню, как осознала для чего вообще нужны соцсети. В первые часы войны я записала видеообращение — это был момент, когда тебе абсолютно все равно, как ты выглядишь и как говоришь. Главное лишь то, что именно ты говоришь. Я горжусь своими коллегами, которые аналогично используют свои соцсети, — рассказала Маша.

Блогер также рассказала, как относится к жителям России.

— Давайте не будем романтизировать тех жителей РФ, которые активно выступают против войны. Однако таких становится все больше. Они несколько месяцев боялись о войне говорить, но теперь они категорически против нее. Теперь они называют это войной и геноцидом. Я уверена, что спустя пару лет россияне будут каяться, — добавила Ефросинина.

Телеведущая призналась, что в соцсетях ее видео смотрело аномальное количество людей — до 100 млн просмотров. Однако в последнее время блогер уже не обращается к жителям России — украинцы полностью переключились на свою жизнь и жизнь нашей страны, и теперь мы обращаемся к Европе за помощью, объясняя, для чего она нужна.