Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

Украинского писателя и музыканта Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию 2022 по литературе. Об этом сообщил комитет литературоведческих наук польской академии наук.

— Жадан – один из величайших поэтов Украины, замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире, – по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в Харькове. И он борется, — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Сергей Жадан является одним из самых известных писателей современности. Его произведения получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены на более чем двадцать языков.

Жадан является автором романов Депеш Мод, Ворошиловград, Месопотамія, Інтернат, поетичних збірок Цитатник, Ефіопія, Життя Марії, Тамплієри, Антена, Список кораблів та інших. Также является активным организатором литературной жизни Украины и участником мультимедийных художественных проектов.

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Ранее более 160 лауреатов Нобелевской премии подписали обращение, в котором призвали Россию прекратить военные действия в Украине.

Они сравнили “спецоперацию” России в Украине с нападением Германии на Польшу в 1939-м и СССР в 1941-м, а также призвали российское правительство остановить вторжение в Украину и вывести оттуда войска.